De Call of Duty-serie is al jaren verschrikkelijk populair, maar wordt ook al jaren gepest door ‘cheaters’. Sinds kort heeft Activision een nieuw anti-cheat systeem losgelaten op de reeks en het ziet er naar uit dat deze zijn werk doet.

Nu zou je denken dat als het nieuwe anti-cheat systeem voor Call of Duty een valsspeler heeft gevonden, deze simpelweg de toegang tot het spel zal ontzeggen. Activision heeft echter ook een alternatieve manier gevonden om deze mensen te ‘straffen’.

In Warzone is het mogelijk dat gamers die gebruikmaken van een zogenaamde ‘aim bot’ tijdens het spelen opeens tegen een ‘bug’ aan lopen. Kogels hebben dan namelijk amper impact op het levens- en/of bepantseringbalkje van de tegenstanders. Hierdoor is het uiterst moeilijk om een ‘kill’ te krijgen.

Dit is echter geen bug, maar het werk van het nieuwe anti-cheat systeem voor Call of Duty. Iets wat door onderzoek steeds meer naar voren komt, zie de samenvatting hieronder.