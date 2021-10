Als sinds de release van Call of Duty: Warzone heeft de game te maken met cheaters en in mindere mate ook de multiplayer van de reguliere delen. Dit tot frustratie en irritatie van alle spelers die wel gewoon op een eerlijke manier deelnemen aan de gevechten. Meermaals is men met de banhamer rondgegaan, maar als onkruid blijven cheaters om de haverklap terugkomen.

Dat moet in de nabije toekomst echt verleden tijd zijn, want de studio’s hebben gewerkt aan ‘RICOCHET Anti-Cheat’, wat een systeem is dat ondersteuning krijgt van een team professionals om alle cheaters waar mogelijk te weren uit de Call of Duty games.

Deze aankondiging gaat gepaard met een vrij technische en gedetailleerde omschrijving van de aanpak en werking, waarvoor je hier terecht kunt. Een algemene FAQ kan je hier vinden.

De RICOCHET Anti-Cheat tool zal later dit jaar gelijktijdig met Call of Duty: Vanguard gelanceerd worden.