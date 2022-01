Naast dat er jaarlijks een nieuwe FIFA uitkomt, is een andere zekerheid de jaarlijkse release van Call of Duty. Dit zou in de toekomst echter kunnen veranderen, want de geruchten omtrent het afstappen van een jaarlijkse cyclus worden steeds heviger.

Het immer betrouwbare Bloomberg meldt nu dat mensen op hoge posities bij Activision besproken hebben om de jaarlijkse releasecyclus te laten vallen. Dit zou indien Activision dat doet, voor het eerst sinds 2005 zijn.

Naar verwachting zal dit jaar Call of Duty: Modern Warfare 2 uitkomen, waarna de franchise in 2023 een jaar pauze kan nemen. Dit zou de algehele reeks ten goede moeten komen, want na Call of Duty: Modern Warfare uit 2019 hebben de opvolgende games niet hetzelfde niveau gehaald.

Daarbij komt nog dat Call of Duty: Warzone ontwikkelaars moeite hebben met het bijhouden van alles, getuige het uitstel van het tweede seizoen. Die free-to-play shooter wordt immers geplaagd door problemen en ook de integratie van Black Ops Cold War en Vanguard is verre van optimaal.

Wat daar ook nog eens bij komt is dat de verkopen van Call of Duty: Vanguard fors lager liggen dan eerdere delen. Dit maakt het tot een eenvoudige optelsom en dat is dat een jaartje rust de franchise goed zou kunnen doen. Of het echter ook zover zal komen, dat is vooralsnog afwachten.

Maar met de overname door Microsoft zou er wellicht het een en ander kunnen veranderen. Wat jij? Zou een jaartje pauze goed zijn of zou je dat jammer vinden? Laat het hieronder weten.