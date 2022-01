Star Wars: Jedi Fallen Order is een gigantisch succes en de kans is groot dat er een vervolg komt. Deze is nog niet aangekondigd, maar volgens insider Tom Henderson komt deze game zeker uit en hij meent zelfs de ‘release window’ te weten.

Henderson heeft het vaak bij het rechte eind als het gaat om geruchten en ‘leaks’, dus als de man wat nieuwe informatie heeft, is het toch op zijn minst interessant om dit met jullie te delen.

De insider meent namelijk dat Star Wars Jedi: Fallen Order 2 op 4 mei officieel zal worden onthuld en dat de game al in het laatste kwartaal van dit jaar voor iedereen te spelen zal zijn. De tijd zal leren of het klopt.

“Things are set in motion to reveal the next Star Wars Jedi: Fallen Order game by Respawn Entertainment. Following today’s announcement that LEGO Star Wars will release April 5th, a May 4th reveal now seems incredibly likely. Expected to release Q4 2022.”