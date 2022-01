Anderhalve week geleden kon je hier lezen dat Sony enkel PS4’s is blijven produceren omwille van de PS5 tekorten. Dit verhaal blijkt echter niet helemaal te kloppen – althans, als we Sony zelf mogen geloven. De uitgever ontkent het gerucht namelijk in alle talen.

Wanneer we Sony’s voorgeschiedenis bekijken, lijkt 2021 – het jaar waarin de PS4 productie zogezegd stopgezet had moeten worden – namelijk wel erg snel. De PS1 en 2 waren namelijk twaalf jaar lang in productie, en de PS3 rolde elf jaar lang van de fabrieksbanden.

Dat is toch een redelijke constante duur, als je het ons vraagt. Volgens deze redenering zouden PS4’s toch zeker nog tot 2024 of zelfs 2025 in productie moeten zijn. Wat de toekomst ook brengt, Sony stelt dat het nooit van plan was om geen PS4’s meer te maken.