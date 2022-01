Opgepast: onderstaand bericht bevat spoilers uit de oorspronkelijke Assassin’s Creed trilogie.

Voor Layla de fakkel overnam, was Desmond de hoofdrolspeler in de moderne verhaallijn van Assassin’s Creed. Hij nam als spilfiguur maar liefst vijf games voor zijn rekening, bouwde een romance uit met een personage dat Lucy heette (maar een dubbele agenda bleek te hebben), en offerde zichzelf uiteindelijk op om de mensheid te redden. Best heldhaftig, dus.

Uit een paper van Lars de Wildt – een onderzoeker die zich specialiseert in de representatie van samenzweringstheorieën in digitale media – blijkt nu dat het verhaal van Desmond oorspronkelijk een heel ander einde kende. Zo bracht Desmond het kwaadaardige Abstergo ten val, maar kon hij niet voorkomen dat de aardbol in 2012 naar de verdoemenis ging.

Desmond en Lucy gingen echter niet samen met de planeet ten onder. In plaats daarvan zochten ze met een ruimteschip andere oorden op, in de hoop daar opnieuw een menselijke samenleving op te bouwen. Een redelijk definitief einde, dus… en dan is het meteen ook duidelijk waarom Ubisoft met dollartekens in de ogen voor een andere optie gekozen heeft.

“Briefly put, the third game would end with a resolution of the conflict in the present day, with Desmond Miles taking down Abstergo using the combined knowledge and skills of all his ancestors, including AC1’s Altair and AC2’s Ezio. Also, it is the end of the world in 2012 and Desmond Miles and Lucy are starting a new civilisation somewhere else – as Adam and Eve.”

Een leuk detail voor de geschiedkundigen onder ons schuilt in de oorsprong van Lucy’s naam. Het personage is namelijk vernoemd naar het oudste menselijke skelet dat ooit gevonden werd. Dit skelet kreeg op haar beurt de naam van de vrouw uit het nummer ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ van The Beatles, dat op het moment van de vondst door de radiospeakers schalde.