Componist Yasunori Mitsuda, die we kennen van zijn werk aan onder meer de Chrono-serie, laat op Twitter weten dat zijn volgende project hopelijk volgende maand onthuld wordt. Er zijn meerdere hints die wijzen dat het hier om een remaster van Chrono Cross gaat. De game kwam oorspronkelijk in 1999 op de PlayStation uit en was een kritisch succes voor Square.

Nick Baker van XboxEra kwam als eerste met het nieuws over een remaster van Chrono Cross. Bronnen van Gematsu wisten later het nieuws te bevestigen. Daarnaast liet zangeres Éabha McMahon in een interview weten dat zij met componist Michael McGlynn muziek had opgenomen voor een soundtrack van een PlayStation game. Nog geen twee weken daarvoor stond McMahon samen met Mitsuda op de foto…