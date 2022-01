De Steam Deck moest in eerste instantie eind 2021 al in de handen van consumenten belanden, maar door de aanhoudende chiptekorten en problemen met de assemblage moest Valve de lancering noodgedwongen uitstellen naar februari.

Het blijkt dat Valve die extra maanden goed heeft kunnen gebruiken, want het bedrijf uit Washington heeft voorafgaand aan de launch een nieuwe feature onthuld: Dynamic Cloud Sync. Via deze feature zal Steam automatisch nieuwe savebestanden uploaden naar de cloud voordat je de Steam Deck in de slaapmodus zet.

Dit moet ervoor zorgen dat je naadloos verder kunt spelen op je pc. Uiteraard werkt dit ook andersom: heb je voortgang geboekt op je pc en wil je graag verder spelen op de Deck? Dan zal de handheld eerst controleren of er een nieuw savebestand is en vanaf dat punt verder gaan.

Eerder deelde Valve al een lijst met games die compatibel zijn met de Steam Deck. Zo zijn onder meer Dark Souls III, Mad Max, Hollow Knight en Portal 2 speelbaar.