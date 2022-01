Een nieuw kwartaal is een nieuw moment voor Microsoft om in de cijfers te duiken omtrent het achterliggende kwartaal. Oftewel alle hoge piefen bij elkaar die bekijken hoe het ervoor staat met hun games, de studio’s, de plannen en meer. Het nieuws klinkt in ieder geval erg goed als we Microsoft CEO Satya Nadella mogen geloven.

Volgens Nadella, die met investeerders sprak tijdens een telefonische meeting, doen vooral Halo Infinite en Forza Horizon 5 het zeer goed. Forza Horizon 5 heeft inmiddels 18 miljoen spelers bereikt, wat natuurlijk fantastisch te noemen valt. Halo Infinite doet er nog een schepje bovenop: de game zou inmiddels meer dan 20 miljoen spelers kennen.

“Game Pass has more than 25 million subscribers across PC and console. Our differentiated content is driving the service’s growth, and we released new AAA titles this holiday to rave reviews and record usage. 18 million have played Forza Horizon 5 to date. And more than 20 million have played Halo Infinite, making it the biggest Halo launch in history.”