Wie van de Shin Megami Tensei-reeks houdt moet alvast 25 februari in zijn of haar agenda noteren. Afgelopen jaar verscheen de JRPG Monark al in Japan en Azië en deze game komt nu op de eerdergenoemde datum ook naar het Westen. De game is niet al teveel in het nieuws geweest dus het kan goed zijn dat je wat meer te weten wilt komen en via de uitgebrachte demo kan je kennismaken met deze titel.

Deze demo is beschikbaar op de PlayStation en kan je via de onderstaande links gelijk binnenhalen. De demo voor de Nintendo Switch is op het moment van schrijven nog niet verschenen, maar deze volgt naar verwachting snel.

Monark speelt zich af op een universiteit waar een mysterieuze mist allerlei leerlingen tot waanzin drijft en zelfs moordlustige gedachtes opwekt. Uiteraard ga jij daar samen met jouw vrienden een stokje voor steken en er zullen ook figuren opduiken die misschien wat minder nobele intenties hebben.