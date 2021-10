MONARK, de nieuwste game van FuRyu en Lancarse, werd vorige zomer aangekondigd met een erg vage trailer en even vage omschrijving. ‘Vaag’ betekent echter niet slecht, want de mysterieuze sfeer en de invloeden van de Shin Megami Tensei/Persona games doen ons vermoeden dat dit wel eens een erg leuke titel kan worden voor JRPG-liefhebbers.

Inmiddels weten we nu ook wanneer we de game mogen verwachten: er werd namelijk een nieuwe trailer online gedropt, die ons weet te zeggen dat MONARK op 25 februari 2022 zal verschijnen voor de PS4, PS5, Switch en pc. De trailer zelf geeft ook nog heel wat concrete beelden van de game, alhoewel we er opnieuw niet echt veel wijzer uit worden. Bekijk de nieuwe trailer hieronder of bekijk de openingsvideo, als je dat nog niet gedaan zou hebben.