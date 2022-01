Het is alweer bijna tien jaar geleden, dat LucasArts op de E3-beurs van 2012, met een indrukwekkende trailer Star Wars: 1313 aankondigde. Helaas werd Star Wars in zijn geheel een jaar later door Disney overgenomen, waarna de ontwikkeling van de game werd gepauzeerd. Officieel is het project nooit geannuleerd, maar het mag inmiddels duidelijk zijn dat Star Wars: 1313 niet meer in zijn oorspronkelijk vorm uitkomt.

In de game had je gespeeld als Boba Fett, terwijl je op de planeet Coruscant premies probeert te innen. Dankzij YouTubekanaal The Vault kunnen we dat nu alsnog, hoewel in een onafgewerkte vorm, bekijken.

Er komen in ieder geval nog genoeg andere Star Wars-games aan. Zo heeft Electronic Arts bevestigt dat er drie nieuwe Star Wars-games in ontwikkeling zijn bij Respawn Entertainment, waaronder een vervolg op Jedi: Fallen Order.