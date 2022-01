Volgens de website Deadline wordt er aan een vervolg op de Mortal Kombat-film van vorig jaar gewerkt. Het project is in ontwikkeling bij New Line Cinema, dat onder Warner Bros. valt. Voor het vervolg is Jeremy Slater aangetrokken. De schrijver heeft hiervoor aan de film Fantastic 4 en de aankomende serie Moon Knight gewerkt. Het is nog niet duidelijk of regisseur Simon McQuoid terugkeert.

De Mortal Kombat-film kwam vorig jaar april uit en lanceerde tegelijkertijd in zowel de bioscoop als op HBO Max. Exacte cijfers hebben we niet, maar naar verluidt is Warner Bros. erg tevreden met hoe de film het gedaan heeft. Op Metracritic heeft de film een metascore van 44. De userscore is 62. Persoonlijk had ik liever meer gezien van Mortal Kombat: Rebirth, de short van regisseur Kevin Tancharoen.