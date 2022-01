Horizon: Forbidden West is nu erg dichtbij en vandaag liet Guerrilla Games al weten dat de game goud is gegaan, dus vrijwel niets staat de beoogde releasedatum van 18 februari nog in de weg. De game verschijnt dan voor de PlayStation 4 en PlayStation 5, waarvan we vooral van de current-gen versie het nodige hebben gezien.

Logisch ook, de PS5 is immers het platform waarop de game het beste tot z’n recht komt. De PS4-versie mogen we echter niet onderschatten, want uit PS4 Pro screenshots blijkt dat de game er ook op dat platform schitterend uitziet. Naast wat screens hebben we tevens bewegend beeld in de vorm van gifjes en een korte clip.

Horizon: Forbidden West is vanaf 18 februari verkrijgbaar.