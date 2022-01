Rumbleverse is een Battle Royale game waarin tot 40 gamers het tegen elkaar kunnen opnemen als cartooneske worstelaars. Het spel zou normaal gezien op 8 februari in early access gaan, met een uiteindelijke releasedatum een week later, op 15 februari. Nu blijkt echter dat het nog wel even zou kunnen duren voor Rumbleverse effectief het levenslicht ziet.

In een recent statement op zijn website heeft ontwikkelaar Iron Galaxy Studios namelijk aangegeven de game uit te stellen voor onbepaalde duur. Deze beslissing komt voort uit een beta, waaruit bleek dat de ontwikkelaar nog heel wat werk voor de boeg heeft. Wie het early access pack reeds gekocht heeft, kan binnenkort gelukkig rekenen op een refund.

“We’re excited about the game we’re making – and we’re glad you are, too – but there’s more we want to do to perfect the experience.”