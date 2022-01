For Honor is al een oudje, maar wordt door uitgever Ubisoft nog regelmatig voorzien van onderhoud aan de online services en ook updates. Zowel betaalde als gratis updates zijn immers nog regelmatig aan de orde.

Deze week markeerde de introductie van een nieuwe held en de eerste in de groep Outlanders, ook wel Dolers in onze eigen taal. De piraat is te herkennen aan de machete en de unieke toevoeging van een pistool! Ubisoft pakt hierom uit met een feestelijk weekend, waarbij je gratis For Honor kunt spelen.

De piraat en alle bijkomstigheden zijn dit weekend ook toegankelijk voor nieuwe spelers, maar na 31 januari is dit er enkel nog tegen betaling. Voor €7,99 krijg je toegang tot het volgende:

1 nieuwe held: de Piraat

1 exclusieve versiering

1 elite-outfit

7 dagen Kampioensstatus (extra XP, extra buit en meer)

3 buitroverskisten met willekeurige uitrusting

Vanaf 10 februari kun je de nieuwste Held ook aanschaffen voor 15.000 staal.

De nieuwste uitbreiding hierna, ‘Lost Horizon’, zal gratis zijn en staat gepland voor release op 17 maart voor de PS4, Xbox One en pc. Voor meer informatie hieromtrent, check je de Ubisoft website.