We gaan jaar zes in met For Honor en dat zal gevierd worden. Dit seizoen zullen de ontwikkelaars in de mythologie van Heathmoor duiken en er zal ook een nieuwe factie toegevoegd worden aan de game. Verder zal de game ook cross-play bevatten en dit zal in twee fases uitgerold worden.

In fase 1 zullen alle PlayStation-, Xbox- en pc-spelers verenigd worden in één grote spelerspoel, terwijl je in fase twee ook met je vrienden een groep kunt vormen, ongeacht op welk platform jij de game speelt. Hierbij spreken we natuurlijk over de competitieve modi en niet over de campagne of de arcade modi.

Je zal dus minder lang moeten wachten voor je kan deelnemen aan de game, wat alleen maar toe te juichen is. De enige vraag die bij ons opkomt, is hoe de verschillende platformen zich tot elkaar zullen verhouden. Pc-spelers hebben namelijk toegang tot een betere framerate en in een game waarbij snelle reflexen enorm belangrijk zijn, kan dit toch wel een voordeel opleveren. Afwachten dus over hoe het vormgegeven gaat worden.

Bekijk zeker de onderstaande video om een overzicht te krijgen van wat je zoal kan verwachten van het zesde jaar van For Honor.