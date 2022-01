Volgens Twitter-gebruiker Oops Leaks werkt Kojima Productions aan een PlayStation VR2 game. Nu zegt dat normaliter niet zoveel, echter is dit specifieke gerucht door meerdere anonieme insiders bevestigd. Het gaat hier dan om één van de twee projecten, waar kojima het zelf eerder dit jaar over heeft gehad. Uiteraard is er inhoudelijk verder nog niets over deze game bekend.

Kojima Productions got PSVR2 prototypes back in November 2021. According to unconfirmed information that I’ve got, studio's upcoming smaller project could be a VR game/experience in collaboration with award-winning Virtual Reality expert and storyteller Céline Tricart. pic.twitter.com/fAyF3OyCxk — Oops Leaks (@oopsleaks) January 28, 2022

Wat wel opvalt is dat Kojima voor dit project zou samenwerken met Céline Tricart, die meerdere prijzen heeft gewonnen voor haar werk in onder meer virtual reality. Het duo zat eerder ook in de jury voor virtual reality inzendingen van het Venice Film Festival. Ongeacht of je een fan bent of niet, Kojima weet vaak wel interesse te wekken dus het ligt voor de hand dat Sony daarop in wilt spelen.