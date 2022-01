Onlangs konden we melden dat Hideo Kojima op dit moment aan twee projecten werkt, en de Japanse regisseur laat nu op Twitter weten dat één van die projecten ‘radicaal’ is. In een eerder bericht vertelde hij dat 2021 een moeilijk jaar was voor Kojima Productions, ondanks dat ze er wel in geslaagd zijn om Death Stranding: Director’s Cut uit de deur te krijgen.

This year, I'm going to start a new work in earnest, and move to the next level of experimentation with a radical project. I'm also hoping to get the video team going. And I may start doing something like a radio project? pic.twitter.com/j0norcJ23a — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) January 2, 2022

2022 moet dus een frisse start zijn voor de geestelijke vader van Metal Gear, Snatcher en Death Stranding. Het aankomende jaar zal hij verder experimenteren met zijn ‘radicale’ project, zonder natuurlijk te verklappen wat dat project dan precies is. Tevens hoopt hij dat hij zijn ‘video team’ op gang kan brengen en hij wil graag iets met radio gaan doen. Het eerste is mogelijk een verwijzing naar de onlangs opgerichte studio van Kojima Productions in Los Angeles.

Ten slotte ziet Kojima de toekomst van cloud streaming rooskleurig tegemoet. Volgens de regisseur zal streamen de ‘industrie veranderen’ en 2022 moet het jaar worden waarin we die veranderingen duidelijk te zien gaan krijgen.

Het klinkt allemaal erg mysterieus en het lijkt erop dat Hideo-san uitermate veel vertrouwen heeft in zijn vaardigheden, we zijn in ieder geval erg benieuwd.