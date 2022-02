Special | Corsair MP600 Pro LPX – Niets is fijner dan in een systeem het geheugen uitbreiden, zeker als je stelselmatig met een tekort zit. Zo heeft Corsair ons een mooie module opgestuurd die we mogen uitproberen in onze PlayStation 5. Want ja, laten we er geen doekjes om winden, de SSD capaciteit van de PS5 is niet optimaal te noemen, dus een paar gigabytes extra is geen overbodige luxe. In deze special/review vertellen we onze ervaringen met deze SSD en de daarbij behorende specificaties. Mocht je dus meer informatie willen hebben omtrent de Corsair MP600 Pro LPX, dan zit je hier aan het juiste adres.

Netjes om naar te kijken

Hoe een SSD eruitziet, maakt in dit geval eigenlijk weinig uit. Je opent je PlayStation 5, klikt de SSD erin en daarna zie je het ook voorlopig niet meer terug. Toch nemen we even hier de ruimte om het ontwerp van de Corsair MP600 te bewonderen. Het ziet er gewoon tof uit, en ook als de module in je PS5 bevestigd is, is het een fijn aanzicht om te aanschouwen. De heatsink die op de SSD is bevestigd, is robuust, waardoor je dit toffe uiterlijk krijgt. Dit bevestigen in je PS5 is een fluitje van een cent. Onderaan dit artikel kan je van Corsair een mooie tutorial vinden hoe je de SSD in je PS5 plaatst. Een erg gemakkelijke zaak om uit te voeren, dus een kind kan de was doen.

De cijfers in de praktijk

De MP600 Pro LPX is op papier een indrukwekkende SSD te noemen. Op de verpakking staat dat het een leessnelheid van ongeveer 7100 MB/s kan bereiken, wat meer dan voldoende is voor je PS5-console. Wanneer je de SSD voor het eerst in je PS5 klikt, leest de PS5 zelf ook nog even de snelheid na. Deze is echter wel een stuk lager dan Corsair beweert. Zo kregen wij te zien dat het 6542,851 MB/s betreft. Een flink stuk lager, hoewel het om een onstabiele meting kan gaan. Hoe je het ook wendt of keert, de snelheid is meer dan voldoende om je PlayStation 5 games er vanaf te laten draaien (minstens 5500 MB/s). We merken eigenlijk totaal geen verschil.

Een Spider-Man: Miles Morales opstarten gaat even snel vanaf de SSD van Corsair als de interne SSD van de PlayStation 5. Ook in-game hebben we niet door van welke SSD we eigenlijk aan het spelen zijn, dus dat kan alleen maar een positieve indicatie zijn voor de MP600 Pro LPX. Ook games vanaf je interne SSD naar de Corsair SSD verhuizen gaat erg snel, waardoor je na het binnenhalen/downloaden van een game deze gelijk op de SSD over kan zetten. Tevens is het mogelijk om content direct naar de extra SSD weg te schrijven. Het zijn flink wat open deuren die we hier intrappen en gezien de specificaties mag dit allemaal geen verrassing zijn. Desalniettemin is het niet geheel onbelangrijk om vast te stellen dat je met deze SSD qua snelheid gewoon helemaal goed zit.

Mooie prijs

De SSD kan je in verschillende groottes aanschaffen. In ons geval hebben wij de 1TB versie mogen testen, maar er is ook de mogelijkheid om een 500GB (€ 114,99), 2TB (€ 379,99) of 4TB (€ 879,99) variant aan te schaffen. Mocht je de 1TB versie willen kopen, dan kunnen wij op ons systeem zien dat je daadwerkelijk 1,01 TB ruimte te vullen hebt op je PS5. Er wordt voor de rest niks van de totale capaciteit afgesnoept door het formatteerproces of andere gekke capriolen, dus dat is erg fijn. Voor €189,99 haal je de 1TB variant in huis, wat eigenlijk een zeer mooie prijs is. Zeker omdat ook de heatsink er al op zit en je deze niet zelf apart hoeft te regelen.

Conclusie

Er zijn veel opties beschikbaar om de ruimte op de PlayStation 5 uit te breiden. Corsair biedt in dit geval een optie die zorgeloos is. De MP600 Pro LPX is extreem snel en heeft een behoorlijk grote heatsink erop bevestigd, die als geheel perfect in het SSD-slot zit. Je hebt als consument de mogelijkheid deze module aan te schaffen met een capaciteit van 1TB, 2TB of 4TB. Wat dit zo’n aantrekkelijk aanbod maakt, is dat de 1TB variant rond de € 190,- kost, wat een prima prijs is. Zeker gezien de kwaliteit van de SSD, is het een aanbod waar je maar moeilijk omheen kan. Kortom, een prima aanschaf en bij interesse kan je de SSD hier direct bij Corsair aanschaffen.