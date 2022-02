Vorige week konden wij al melden dat Dwayne ‘The Rock’ Johnson weer in een videogame film te zien zal zijn, echter kon hij daar verder nog niks over kwijt. Nu heeft de website Giant Freakin Robot uit betrouwbare bronnen vernomen dat het mogelijk om een Call of Duty-film zou kunnen gaan. Dit zou niet zo gek zijn, aangezien Activision eerder interesse toonde in een verfilming van hun paradepaardje.

Later gaf Activision echter weer aan van dit plan af te zien, maar nu met de overname door Microsoft kan het zo maar zijn dat dit project toch weer nieuw leven in wordt geblazen. En waarom zouden ze het ook niet doen als ze een ster als Dwayne Johnson haast letterlijk in hun schoot geworpen krijgen. Volgens het gerucht zou hij namelijk zelf naar Activision zijn gestapt om de verfilming op gang te brengen. Totdat we bevestiging van Dwayne of Activison krijgen, blijft dit natuurlijk een gerucht.