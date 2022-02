Met enige regelmaat lekken de PlayStation Plus en Xbox Game Pass games voor de officiële aankondiging en waar dat voor het eerst in maanden niet gebeurde met de PlayStation Plus titels van februari, is dat wel het geval met de Xbox Game Pass titels voor de komende maand.

Het gaat om een lek dat wederom op Dealabs geplaatst is, een inmiddels behoorlijk betrouwbare website als het op dit soort leaks aankomt. De onderstaande titels zullen naar verwachting op korte termijn worden toegevoegd en gezien er al een promotionele afbeelding beschikbaar is, klinkt het erg geloofwaardig.

Ark Survival Evolved

Dreamscaper

Infernax

Skul: The Hero Slayer

Edge of Eternity

Besiege (Game Preview)

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom

Contrast

Telling Lies

Of het klopt is afwachten, daarvoor zullen we moeten uitkijken naar de officiële aankondiging vanuit Microsoft. Neem het tot die tijd met een korrel zout en bij meer nieuws lees je het hier.