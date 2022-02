De Gran Turismo-serie heeft als ‘main theme’ Moon Over the Castle en dit nummer zal uiteraard ook in deel zeven te horen zijn. Alleen zal de uitvoering waarschijnlijk iets anders klinken dan normaal.

Verschillende bronnen melden dat Bring Me The Horizon de bekende track zal coveren voor Gran Turismo 7. De Britse metalband is niet onbekend met muziek voor games maken, want zij hebben ook een track verzorgd voor Death Stranding, namelijk ‘Ludens’.

Op de subreddit van Bring Me The Horizon staat tevens te lezen dat de track al is gelekt, alleen is deze inmiddels geclaimd. Dit doet de berichten van de verschillende bronnen in ieder geval versterken. Wellicht dat we vanavond meer te horen krijgen tijdens de Gran Turismo 7 State of Play.