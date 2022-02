In de meest recente sales update van Capcom heeft de uitgever laten weten dat de Monster Hunter franchise nog steeds heel stabiel verkoopt. Zo zijn de laatste verkoopcijfers tot aan 31 december 2021 van Monster Hunter Rise, Monster Hunter: World en Monster Hunter Stories 2 bekendgemaakt.

De RPG spin-off van Monster Hunter, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, heeft sinds de laatst gerapporteerde cijfers 100.000 extra kopieën verscheept, waardoor het totale verkoopcijfer op 1.4 miljoen exemplaren komt. Zeker niet slecht, aangezien Monster Hunter Stories 2 geen hoofdlijn game is en het meest recent is uitgekomen. De titel kan echter niet opboksen tegen zijn grote broers, Monster Hunter: World en Rise.

Monster Hunter Rise heeft zeer recent zijn release gehad op pc, maar deze cijfers zijn helaas nog niet verwerkt in het verkooprapport. De aantallen zijn alsnog indrukwekkend, want de game heeft namelijk alleen op de Nintendo Switch al meer dan 7.7 miljoen exemplaren verscheept. Als we daar de pc-release bij optellen, is meer dan 10 miljoen zeker geen onrealistische schatting.

Monster Hunter: World doet het ook nog steeds heel goed, de game die de grote doorbraak van de franchise in het westen inluidde heeft een totaal van 17.8 miljoen exemplaren verscheept, daarbij wordt niet eens de Monster Hunter: World – Iceborne Master Edition meegeteld. Van die editie zullen er waarschijnlijk ook nog een aantal honderdduizend exemplaren over de (digitale) toonbank zijn gegaan. Daarbij is de losse Iceborne uitbreiding meer dan 6.8 miljoen keer verkocht.

De verwachting is dat vooral Monster Hunter Rise nog veel zal verkopen in de komende maanden, vooral zodra de nieuwe uitbreiding Monster Hunter Rise: Sunbreak beschikbaar komt.