Bijna een jaar na de release heeft Monster Hunter Rise een nieuwe mijlpaal bereikt. De game is wereldwijd namelijk meer dan 8 miljoen keer verscheept, zo laat Capcom weten.

De recente push in verkopen door de release van de pc-versie van het spel is waarschijnlijk te danken voor het behalen van deze mijlpaal. Daarbij doet de franchise het in zijn geheel ook heel goed, op 30 september 2021 lag het totaal aantal verkopen van Monster Hunter als franchise namelijk op 78 miljoen.

Sinds de release van Monster Hunter: World is de Monster Hunter franchise populairder dan ooit tevoren, en Rise zet die groei goed door. Rise had met de release van de pc-versie ongeveer een piek van 114.000 spelers. Nog niet zo goed als de 334.000 voor World, maar het blijft een mooie prestatie voor Capcom.

Nu dat de pc-versie van Monster Hunter Rise uit is, kunnen Capcom en fans zich volledig storten op het volgende hoofdstuk van Monster Hunter, er staat namelijk een uitbreiding op de planning genaamd Monster Hunter: Sunbreak. In Sunbreak zal er een nieuwe regio, een nieuwe verhaallijn en nieuwe monsters worden toegevoegd, maar daarover meer in de lente.

Monster Hunter Rise is nu beschikbaar op de Nintendo Switch en pc.