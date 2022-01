De games van 2022 | Monster Hunter Rise: Sunbreak – De Monster Hunter franchise is inmiddels uitgegroeid tot een waar fenomeen. Dat hebben we vooral te danken aan de succesvolle release van Monster Hunter: World in 2018, maar de franchise gaat echter al mee sinds 2004. Aangezien de franchise momenteel één van zijn meest succesvolle projecten is, ondersteunt ontwikkelaar Capcom deze games ook erg actief. Zo kreeg Monster Hunter: World nog een erg grote uitbreiding in 2019 met de komst van Iceborne en Capcom volgt nu datzelfde stramien met hun meest recente Monster Hunter game. Monster Hunter Rise, dat vorig jaar verscheen op de Nintendo Switch, krijgt dit jaar ook een grote uitbreiding in de vorm van Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Monster Hunter Rise: Sunbreak – Toen Monster Hunter Rise vorig jaar uitkwam, zat de game al tjokvol epische monsters en habitats. Je zou bijna denken dat de game zijn hoogtepunt al heeft bereikt, maar Capcom heeft grootse plannen met de Sunbreak uitbreiding. Alhoewel we nog niet bijster veel details weten over hoe die plannen er dan precies uitzien, weten we wel al enkele dingetjes. Zo konden we, bijvoorbeeld, al even kennismaken met hét grote monster van deze uitbreiding: de ‘elder dragon’ Malzeno. Deze bloeddorstige draak toonde zich al van zijn beste kant in de eerste teaser en zal hoogstwaarschijnlijk de nachtmerrie worden van menig jager.

Malzeno is echter niet de enige toevoeging: we zullen namelijk nog een hele hoop nieuwe toevoegingen krijgen, maar ook heel wat oude bekenden uit de franchise, zoals Shogun Ceanataur, passeren de revue. Daarnaast werd ook aangekondigd dat Sunbreak de G Rank, oftewel Master Rank, zal introduceren in Monster Hunter Rise, om zo de ervaren jagers onder ons een nog grotere uitdaging te bieden met nieuwe uitdagende quests en monsters. Ten slotte weten we ook al dat Sunbreak een nieuw gebied aan de game zal toevoegen met een nieuwe operatiebasis, maar specifieke details hierover ontbreken vooralsnog.

Voorlopige verwachting: De Monster Hunter franchise heeft ons de laatste jaren al meermaals weten te imponeren. Monster Hunter: World en diens uitbreiding Iceborne waren beiden een schot in de roos en hopelijk weet Capcom dat succes opnieuw waar te maken met Monster Hunter Rise: Sunbreak. Aan de kwaliteit van de basisgame zal het echter niet liggen, want Monster Hunter Rise is namelijk al een topgame op zichzelf. Tegen extra monsters, waaronder een episch uitziende draak, vechten – daar zeggen wij geen ‘nee’ tegen! Voeg daar nog eens een hoop nieuwe en uitdagende quests, nieuwe gebieden en uren aan speelplezier bij en je hebt een recept voor succes! Monster Hunter Rise: Sunbreak verschijnt in de loop van de zomer voor de Nintendo Switch en pc.