Volgende week zal Capcoms Monster Hunter Rise verschijnen op pc, nadat die vorig jaar al is uitgekomen voor de Nintendo Switch. Om dit te vieren heeft Capcom een trailer gedeeld die een aantal exclusieve pc-functies toont. Zo zal het spel te spelen zijn in een 4K resolutie op een ongelimiteerd aantal frames per seconde. Verder zijn er schermfilters beschikbaar, zodat jij de game kan spelen in de stijl die het beste bij je past. Speel jij liever in zwart-wit? Doe maar. Ga jij eerder voor een Japanse stijl? Ook mogelijk.

De pc-versie zal ook alle extra content die tot nu toe voor de Switch is uitgebracht bevatten, waar we toch blij mee mogen zijn. Komende zomer zal daar ook nog eens de uitbreiding Monster Hunter Rise: Sunbreak bijkomen. Monster Hunter Rise verschijnt op 12 januari voor de pc en je kan hieronder de trailer bekijken.