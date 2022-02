Dying Light 2: Stay Human verschijnt aanstaande vrijdag, maar sommige gamers hebben al een exemplaar weten te bemachtigen. Voor hen heeft de ontwikkelaar een bericht doen uitgaan, namelijk het verzoek om te wachten tot de day one patch beschikbaar is gesteld.

De day one patch zorgt namelijk voor diverse verbeteringen en fixes om de laatste oneffenheden glad te strijken, waardoor de ervaring nog een stukje beter zal zijn. Met de update geïnstalleerd zal Dying Light 2 op een manier ervaren kunnen worden zoals bedoeld.

That being said, we kindly ask you to wait until Feb 4th as by that time you’ll also get access to all improvements and fixes we’ve implemented within last weeks and will introduce with the day 1 patch. That’s the way to experience Dying Light 2 the way it’s meant to be played.

