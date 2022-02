Het is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld dat dataminers constant op zoek zijn naar nieuwe informatie omtrent de games waarin ze geïnteresseerd zijn. Ze struinen elke lijn van code af om zo nieuwe informatie te vinden, wat vaak wijst op nieuw aankomende content.

Twitter gebruiker Egyptian_Leaker maakte bekend dat er mogelijk Uncharted skins naar Fortnite zullen komen in de toekomst, gezien er in de nieuwe challenges – die in de code zijn gevonden – aangegeven wordt dat er in potentie schatzoeken aan zit te komen!

UNCHARTED COLLAB SOON?? New challenge: "Collect Treasure using an [Uncharted Treasure Map]" (First seen by @Egyptian_Leaker) pic.twitter.com/PKA6N23O1d — Shiina (@ShiinaBR) February 1, 2022

Het is ook niet de eerste keer dat er PlayStation personages in Fortnite verschijnen, dus de kans is groot dat er binnenkort een officiële aankondiging komt. Dit vermoeden wordt nog aangesterkt door XboxEra’s Nick Baker, die aangeeft dat Paramount Pictures een deal heeft gesloten met Epic Games om hun eigendommen naar Fortnite te brengen.

“I’ve been told that apparently, Paramount has signed a deal with Epic to bring properties to Fortnite,”

Nou brengt Paramount toevallig ook de aankomende Uncharted-film uit… Eén plus één is twee, zou je denken?