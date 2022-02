Suicide Squad: Kill the Justice League staat al even gepland voor een release in 2022, maar er is een goede kans dat de game naar 2023 wordt uitgesteld. Recent liet Warner Bros. zich uit over toekomstige projecten, waardoor we zekerheid kregen rondom Hogwarts Legacy. Ook Gotham Knights werd toen genoemd, maar Suicide Squad ontbrak.

De game schijnt stilletjes naar 2023 te zijn uitgesteld. Dit heeft Jason Schreier van Bloomberg vernomen van mensen die bekend zijn met de ontwikkeling van de game. Naar aanleiding van het vernomen uitstel, heeft Schreier contact opgenomen met Warner Bros., maar die heeft niet gereageerd.

Suicide Squad: Kill the Justice League is in ontwikkeling bij Rocksteady en werd in 2020 aangekondigd. Het is het eerste project van de ontwikkelaar sinds Batman: Arkham VR dat in 2016 uitkwam, dus de ontwikkelaar is al een behoorlijk lange tijd met deze titel bezig.

Bij een officiële update vanuit Warner Bros. laten we het weten.