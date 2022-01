Komt Hogwarts Legacy nu wel of niet in 2022 uit? Dit is de vraag die de laatste weken op de lippen van veel Harry Potter-fans ligt. Het ziet er naar uit dat er nu eindelijk een definitief antwoord is.

De onduidelijkheid rondom Hogwarts Legacy begon door een opmerking van bekend journalist Colin Moriarty. Volgens hem zou de ontwikkeling van de game allesbehalve voorspoedig verlopen en dit zou er voor zorgen dat de game niet dit jaar zou verschijnen.

Binnen 24 uur werd hier door Warner Bros. Brazilië op gereageerd. Zij lieten namelijk weten dat hier niets van waar was en dat het spel gewoon in 2022 zal verschijnen. De officiële Wizarding World Digital onderstreepte dit statement.

Nu heeft Warner Media CEO Jason Killar ook een duit in het zakje gedaan. Ook hij laat weten dat Hogwarts Legacy gewoon dit jaar in de winkels zal liggen. Dit deed hij door middel van een tweet over verschillende media die in 2022 gaan verschijnen. Hij heeft het daarin ook over verschillende games en toont daarbij een plaatje van Hogwarts Legacy.

Nu drie verschillende mensen van hetzelfde bedrijf, die weten waar ze over praten, hebben laten weten dat Hogwarts Legacy niet naar volgend jaar wordt opgeschoven, kan het niet anders dan dat het spel gewoon op koers ligt.