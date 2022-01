Het is al geruime tijd stil via de officiële kanalen als het om Hogwarts Legacy gaat, maar de geruchten stapelen zich op. Gisteren lieten we weten dat de game mogelijk is uitgesteld naar 2023, omdat de ontwikkeling in moeilijkheden verkeert. Vandaag een ander bericht vanuit Warner Bros. Brazilië, die weer het tegenovergestelde aangeeft.

Het bedrijf geeft op Twitter aan dat Hogwarts Legacy een van de games is die de uitgever gepland heeft staan voor een release in 2022, wat dus de eerdere geruchten weerspreekt. Ondertussen heeft insider AccountNGT weer gereageerd met het bericht dat de game enkel uitgesteld zal worden als er té veel games dit najaar uitkomen.

Deze insider is enigszins betrouwbaar, aangezien deze persoon voor de aankondiging de eerste screenshot van Star Wars Eclipse wist te delen. Of de info die hij/zij heeft correct is, valt niet na te gaan, maar het uitstel is dus allesbehalve zeker gezien er tegenstrijdige berichten online verschijnen.