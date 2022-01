De games van 2022 | Hogwarts Legacy – Het Harry Potter universum blijft intrigeren en er kunnen oneindig veel games in gemaakt worden. Daar zitten we echter toch al een tijdje op te wachten, want het is even stil geweest qua nieuwe titels. Dit jaar zou het dan toch eindelijk moeten gebeuren: de release van Hogwarts Legacy. Een exacte datum is nog niet bekend, maar Warner Bros. heeft wel al laten weten dat het laat in het jaar zal zijn. Uitkijken naar de game doen we zeker, want laten we eerlijk zijn: wie wil er nu niet studeren op Zweinstein?

Hogwarts Legacy – Het belangrijkste dat je zeker moet weten is dat we Harry en zijn vrienden niet gaan tegenkomen in Zweinstein. De game speelt zich namelijk af voor de avonturen van Harry, Hermelien en Ron. Je zal dus een volkomen nieuw verhaal voorgeschoteld krijgen en komt ook nieuwe elementen tegen in een vertrouwde setting. Jij bent een nieuwe leerling die toverspreuken zal leren beheersen, drankjes brouwen en natuurlijk verschillende fantastische wezens temmen. Deze lessen krijg je uiteraard van de beste professors, maar of je ook zal kunnen deelnemen aan een potje zwerkbal is nog niet bekend.

We weten eigenlijk sowieso nog niet gigantisch veel over de game en moeten het ook nog altijd stellen met maar één trailer. Wel weten we dat de game zich niet alleen zal beperken tot de school Zweinstein. Het is juist buiten de muren waar je al je kennis zal moeten toepassen om het duistere mysterie van de Wizarding World te ontrafelen. Dit mysterie zal te ontdekken zijn op de PlayStation 4, PlayStation5, Xbox One, Xbox X|S en pc. Wij kunnen in ieder geval al niet meer wachten tot de volgende trailer wordt vrijgegeven, die ons een beter beeld zal scheppen van de game. Er zijn natuurlijk al wel wat gelekte screenshots, maar het valt nog maar af te wachten hoe de uiteindelijke game er echt uit zal zien.

Voorlopige verwachting: Echt heel veel is er dus nog niet bekend over de game, maar dat wil niet zeggen dat wij minder enthousiast zijn. Alles wat naar voren komt in de onderstaande trailer, die al meer dan een jaar geleden is verschenen, spreekt ons nog steeds enorm aan. Na een jaar uitstel zijn de verwachtingen zeer hoog, maar of Portkey Games en Warner Bros. deze verwachtingen kunnen inlossen, zullen we pas eind dit jaar weten. Wel hebben we er het volste vertrouwen in, aangezien de trailer toch het beste doet vermoeden. In de tussentijd zullen wij maar weer eens de zoveelste Harry Potter marathon houden om onze honger wat te stillen.