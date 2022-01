Ongeveer een jaar geleden werd Hogwarts Legacy uitgesteld naar 2022, maar er bestaat een kans dat de game ook dit jaar niet verschijnt. Colin Moriarty (bekend journalist) heeft in zijn Sacred Symbols+ podcast namelijk gemeld dat hij begrepen heeft dat de game in problemen verkeert en dit jaar niet uitkomt.

Nu is dat geen officiële bron, maar gezien het al geruime tijd stil is rondom de titel en de geruchten toenemen, zou er een kans van waarheid in kunnen zitten. Helaas gaat Moriarty verder niet in op wat deze problemen zouden zijn en waarom de game dan precies uitgesteld wordt.

“I’m hearing behind the scenes that game is not coming out this year, and that it’s in some sort of trouble.”

Volgens andere geruchten zal de game bij een aanstaand PlayStation evenement getoond worden, maar als de game in problemen verkeert en inderdaad naar 2023 opschuift is dat nog maar de vraag. Veel is troebel rond deze titel en hopelijk komt Warner Bros. Games snel met meer duidelijkheid.

In de tussentijd kan je in dit artikel meer over deze game lezen.