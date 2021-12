Het is ruim een jaar geleden toen we voor het eerst een trailer van Hogwarts Legacy te zien kregen en het was de bedoeling dat er tijdens The Game Awards een nieuwe trailer getoond werd. Die werd echter op het laatste moment teruggetrokken en in plaats daarvan liet Warner Bros. Games een teaser trailer van Wonder Woman zien.

Althans, dat zegt insider Millie, die enige kennis van zaken heeft omtrent de games van Warner Bros. De uitgever is namelijk erg voorzichtig met het laten zien van Hogwarts Legacy, omdat de eerste trailer en de aankondiging van de game een soort slachtoffer is geworden van de controverse omtrent J.K. Rowling een jaar geleden.

Wat precies de reden is om Hogwarts Legacy van The Game Awards terug te trekken is niet helemaal duidelijk, maar volgens dezelfde insider zal de game snel getoond gaan worden. Dit zal dan tijdens een ‘PlayStation Experience’ (of State of Play) evenement zijn. Volgens geruchten zal dit nog in december plaatsvinden.

Met nog een kleine twee weken te gaan totdat het kerst is en Sony vaak evenementen op donderdag organiseert, zou er snel een aankondiging moeten volgen als men nog wat op stapel heeft staan. Neem het desalniettemin met een korreltje zout, want zoals altijd is niets bevestigd.