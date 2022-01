De afgelopen dagen is er nogal wat te doen geweest wat de releasedatum van Hogwarts Legacy betreft. Zo viel er eerst te lezen dat Hogwarts Legacy mogelijk niet dit jaar uitkomt. Volgens Warner Bros. Brazilië is daar niets van waar en ligt de game gewoon nog op schema voor een release in 2022. Een update op de officiële Wizarding World Digital website maakt nu duidelijk dat Hogwarts Legacy dit jaar uitkomt.

Zie de onderstaande quote:

“2022 is also the year when the highly anticipated console game from Warner Bros. Games’ Portkey Games label, Hogwarts Legacy, is set to be released. Developed by Avalanche Software, this action RPG allows players to be at the centre of their own adventure set during the late 1800s wizarding world. From learning powerful spells and brewing potions, to honing combat skills and taming magical beasts, this game will allow players to experience the magical world as a student at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry like never before as they determine the fate of the entire wizarding world. To watch the trailer and learn more about the game, click here”.