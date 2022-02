Het is geen geheim dat Sony al jarenlang aspiraties heeft om meer te doen met de smartphone markt, zo hebben we genoeg Sony Ericsson telefoons gezien jaren geleden, die gaming en telefonie probeerden te combineren, zoals de Xperia Play.

Dat liep niet zo goed als gehoopt, maar nu gaat Sony het weer proberen om een marktaandeel te verkrijgen op de mobiele gaming markt. Dit door middel van het ontwikkelen van smartphone games gebaseerd op bestaande PlayStation IP’s, zo meldt Sony Group CFO Hiroki Totoki tijdens een investeerders call.

Deze aankondiging zal niet als een verrassing komen, Jim Ryan roept al langer dat Sony de mobiele markt aan het verkennen is, en wat de waarde van PlayStation en z’n IP’s daarin zou kunnen zijn. Zo is mobile een vehikel waarmee meer mensen geïntroduceerd kunnen worden tot PlayStations rijke bibliotheek.

Veel meer over de uitbreiding naar mobile gaming kon Sony nog niet laten weten, maar zoals gewoonlijk werd verteld dat we op een later tijdstip meer details te weten zullen komen, zoals wanneer we de eerste PlayStation games kunnen verwachten. Tijdens diezelfde call liet Sony ook weten dat het met behulp van de recent verkregen studio Bungie minstens 10 live-service games zal uitbrengen.