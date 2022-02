Er is een hoop gezegd en geschreven rondom Bully, maar een officieel vervolg blijft helaas maar uit. Rockstar Games liet afgelopen vrijdag weten dat ze actief bezig zijn met de ontwikkeling van de volgende Grand Theft Auto, waardoor de aanname automatisch is dat dit de hoofdfocus is van de ontwikkelaar.

Zit een nieuwe Bully er dan helemaal niet in? Die vraag kreeg insider Tom Henderson voorgelegd, die eerder al de nodige details over de nieuwe Bully wist te delen, op Twitter. Hierop antwoordde hij dat er nog altijd iets gaande is bij Rockstar Games rondom Bully.

Met andere woorden: Rockstar is zich weliswaar aan het focussen op Grand Theft Auto VI, Bully is allerminst aan de kant geschoven. De vraag is alleen wat Rockstar dan precies met die game aan het doen is, want tot op heden hebben we geen officiële aankondiging gehad en een speelbare versie van een vervolg werd jaren terug aan de kant geschoven.

Sorry – Where did todays announcement say that it's Rockstar's next focus point? They said GTA 6 is in development.

I still standby that there's something going on with the Bully series.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 4, 2022