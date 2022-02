Hier op PlaySense bekijken we regelmatig headsets en zo komen ook de modellen van EPOS voorbij. Een van de toppers is de H6PRO, maar wat ouder zijn de 601 en 602 modellen. Deze twee headsets omschreven we in onze review positief dankzij het comfort en uitstekende geluid.

Met andere woorden: een prima keuze, hoewel het vooral op pc gericht is. Dit sluit gebruik op consoles natuurlijk niet uit. In onze review gaven we destijds aan dat de headsets wel wat aan de hoge kant geprijsd waren (toen € 200,- plus), maar een nieuwe sale brengt daar verandering in.

EPOS heeft laten weten dat zowel de GSP 601 als de GSP 602 tijdelijk in de aanbieding zijn. Beide headsets kosten tegenwoordig € 149,99, maar kennen nu 33% korting. De nieuwe adviesprijs is momenteel € 99,99. Bij interesse kan je hier terecht.