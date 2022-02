Nadat het tweede seizoen voor Call of Duty: Warzone en Vanguard onlangs werd uitgesteld, is de nieuwe startdatum nu vastgezet op maandag 14 februari. Spelers hebben er dus iets langer op moeten wachten, maar het nieuwe seizoen belooft in ruil daarvoor wel genoeg nieuwigheden te brengen.

De details daarvan zijn nu bekendgemaakt en dat hebben we hieronder op een rijtje gezet:

KG M40 Assault Rifle – Een geweer dat door de Scandinavische legers gebruikt werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. De KG M40 is een geweer met een hoog kaliber, volledig automatisch en is uitgebreid te customizen via de Gunsmith.

Whitley LMG – De Whitley is een representatie van een van de eerste LMG’s die ooit gebruikt werd in gevechten. Een wapen dat goed is voor mid- en long range gevechten.

Deze twee wapens dien je vrij te spelen via de Battle Pass, maar een aanschaf hiervan is niet verplicht. De twee wapens vallen immers onder Tiers die alle spelers wat oplevert. Verder voorziet de Battle Pass je qua gratis unlocks nog van de Ball Turret Gunner Killstreak en de Sticky Grenade Lethal equipment.

Tevens worden er nieuwe perks geïntroduceerd. Het gaat hier om ‘Armory’, die je immuun maakt tegen de Engineer perk. Met de Mechanic perk zullen Field Upgrades sneller opgeladen worden. Tot slot wat de Battle Pass betreft, als je deze aanschaft krijg je de Task Force Yeti Operator Anna Drake.

Qua wapens zijn de eerdergenoemde twee niet het enige. Je kunt namelijk door uitdagingen te voltooien de Ice Axe en de Armaguerra 43 SMG vrijspelen. Daar geen zin in? Dan kun je ze later in het seizoen ook via bundels in de in-game store aanschaffen.

In Warzone zien we de nodige veranderingen qua gameplay en op de map, zij het wel uitsluitend Caldera. Zo kunnen spelers nu gebruikmaken van Nebula V munitie, waarmee neergeschoten spelers omringd worden door gas. Dit maakt het reviven door medespelers moeilijker, gezien gas op hen effect heeft. Deze munitie wordt ook gepresenteerd als bommen, die tactisch geplaatst moeten worden. Om dat tegen te gaan, is er de zogeheten Decontamination Station. Dit is een Field Upgrade en die filtert de lucht weer, waardoor de invloed van het gas beperkt kan worden. Een inzet wordt op de Tac map getoond.

Verder duiken er bepantserde transporten op, die over het eiland rondrijden en iedereen aanvallen die in de buurt is. Als het lukt om zo’n voertuig uit te schakelen, dan ontvang je loot van hoge waarde en als je geluk hebt, een Nebula V bom. Het spul voor deze bom wordt gemaakt bij een chemische fabriek en die is gelokaliseerd tussen de mijnen en de haven. In een van de zeven chemische laboratoria ondergronds is bovendien krachtige loot te vinden. Dit gebied wordt beschermd door soldaten (NPC’s naar verwachting).

Als laatste wat Warzone betreft. Er zullen twee nieuwe modi geïntroduceerd worden: Caldera Clash en Rebirth Iron Trials. In de eerste worden 48 Operators tegenover elkaar geplaatst en die vechten het uit in een Deathmatch gevuld met power-ups. Het eerste team dat 500 punten scoort wint. In Rebirth Iron Trials speel je in duo, waarbij je te maken hebt met specifieke wapens en regels. Rebirth Island zal overigens ook veranderingen gaan zien, maar dat zal pas later in het seizoen zijn.

Aan de multiplayer van Call of Duty: Vanguard zullen nieuwe maps toegevoegd worden volgende week maandag. Dit zijn de volgende:

Casablanca

Gondola

Aan de Zombies modus wordt een nieuw gebied toegevoegd met de titel ‘Terra Maledicta’. Dit speelt zich af in de oosterse woestijn van Egypte en verder. Hier is het de bedoeling om een verloren pagina van de Tome of Rituals te bemachtigen.