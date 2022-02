Een van de PlayStation franchises heeft gisteren zijn verjaardag mogen vieren, want het is alweer vijf jaar geleden dat de eerste NioH game in de schappen verscheen. Het origineel werd goed ontvangen en hetzelfde geldt voor het vervolg, dat in 2020 verscheen. Ook wij waren zeer enthousiast over het vervolg dat Team Ninja in elkaar had gestoken, zoals je in onze review kunt lezen.

Wij waren uiteraard niet de enige die positief waren over NioH 2 en dat blijkt ook uit de meest recente verkoopcijfers. Vanwege het vijfjarige jubileum deelde de ontwikkelaar de laatste cijfers via Twitter en hieruit blijkt dat NioH 2 meer dan 2.5 miljoen keer verkocht is. Dit aantal is de verkoop van fysieke en digitale exemplaren gecombineerd. Een prima mijlpaal naar ons idee en wellicht nog een extra reden om de verjaardag van NioH net wat uitgebreider te vieren.