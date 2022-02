De game- en filmrechten van The Lord of the Rings en The Hobbit zijn op dit moment eigendom van Saul Zaentz Co.: het bedrijf van wijlen producent Saul Zaentz. Het bedrijf heeft echter de opdracht gegeven aan ACF Investment Bank om deze rechten te gaan verkopen.

Naar verwachting moeten de rechten minstens 2 miljard dollar opbrengen en naar verluidt staat Amazon vooraan in de race om de rechten te verkrijgen. Mocht het zover komen, dan kan het Amerikaanse bedrijf ook merchandise gaan verkopen, live evenementen organiseren en attractieparken gaan bouwen rondom de fantasy-franchise. Vorig jaar annuleerde Amazon Game Studios nog een The Lord of the Rings MMO door een geschil met het Chinese Tencent.

Amazon legt op dit moment de laatste hand aan de serie ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’, die aankomende september op het streamingsplatform Prime Video zal verschijnen. Qua games werkt Daedelic Entertainment hard aan ‘The Lord of the Rings: Gollum‘, die in 2022 moet lanceren.