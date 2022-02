De Uncharted-film is nog niet eens in de bioscoop geweest, maar regisseur Ruben Fleischer (Zombieland, Venom) heeft al zijn zinnen gezet op de volgende franchise die hij wil gaan verfilmen: Jak and Daxter, en dat kort nadat Tom Holland heeft aangegeven dat hij graag de rol van Jak op zich zou willen nemen. Toeval?

Hoe dan ook, in gesprek met Digital Trends onthulde de Amerikaanse regisseur dat hij op het moment werkt aan een verfilming van Jak and Daxter, een andere franchise van ontwikkelaar Naughty Dog die al sinds 2009 geen nieuwe game meer heeft gehad. De ontwikkeling van de Uncharted-film had overigens z’n problemen, de film wisselde meerdere malen van regisseur en het heeft uiteindelijk bijna dertien jaar gekost om de film te maken.

‘I’m actually working on Jak and Daxter, a version of that, for PlayStation, which I think would be really cool to bring to life.’

We wensen deze eventuele Jak and Daxter-verfilming niet datzelfde lot toe. Zien jullie een film rondom deze iconische franchise wel zitten? Laat het ons weten in de comments!