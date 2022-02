Nu we nog één week moeten wachten op de release van Horizon: Forbidden West, is de hypemolen flink op gang gekomen. We krijgen met enige regelmaat nieuwe beelden en informatie en daar kunnen we vandaag een cinematische trailer aan toevoegen.

Deze trailer kun je natuurlijk hieronder bekijken. Tevens laat Sony weten dat als je de game voor de PS4 en/of PS5 in digitale pre-order hebt staan, je de game vanaf nu alvast kunt preloaden, zodat je op 18 februari direct aan de slag kan!