Zondagnacht, onze tijd, spelen de Los Angeles Rams en de Cincinnati Bengals de finale van het NFL-seizoen. NFL staat voor de National Football League en de finale staat bekend als de Super Bowl. Niet alleen is dit een van de best bekeken sportevenementen ter wereld, ook extra-sportief trekt de wedstrijd heel wat aandacht.

Er vindt namelijk een heuse half-time show plaats met heel wat beroemdheden en ook staan de reclames tussendoor onder andere in het thema van de finale. Zo is er nu al een trailer verschenen van Sonic the Hedgehog 2, die tijdens de wedstrijd getoond gaat worden. Hierin neemt Sonic het op tegen Knuckles en krijgen we een reuze robot-versie van Dr. Eggman te zien.

Bekijk zeker even de onderstaande trailer en wie durft er zich te wagen aan een prognose voor zondag?