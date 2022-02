Het zijn drukke tijden voor de Uncharted-serie. Eind januari kwam Uncharted: Legacy of Thieves Collection uit en deze maand staat in het teken van de Uncharted-film (die overigens pas in maart in Nederland op het witte doek verschijnt). Dan was er onlangs ook nog het gerucht dat er content van Uncharted onderweg zou zijn naar Fortnite. Nu heeft Epic Games dat bevestigd.

Concreet betekent het dat Nathan Drake en Chloe Frazer hun opwachting maken in Fortnite. Van beide personages worden twee skins aan de game toegevoegd. Zo kun je aan de slag met skins van ‘Nate’ en Chloe zoals ze er in de games uitzien, maar van beide personages wordt ook een skin uitgebracht in de stijl van de Uncharted-film. Naast de skins komen er ook nog speciale Uncharted-items naar Fortnite, waaronder twee pickaxes en een emote.

In de onderstaande trailer kun je zien hoe de skins van Nathan Drake en Chloe Frazer eruitzien in Fortnite. De Uncharted-content wordt op 17 februari aan de game toegevoegd.