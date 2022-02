Review | Thrustmaster T.Flight Full Kit X – Er zijn een select aantal games waarin je het luchtruim kunt verkennen. Een mooi voorbeeld is uiteraard Microsoft Flight Simulator, waarin je vele vliegtuigen kunt betreden en steden kunt bezoeken vanop een afstandje. Hoog in de lucht kun je genieten van de wereld, maar een game als Star Wars: Squadrons of Ace Combat is uiteraard een mooi alternatief om in het luchtruim dan weer dood en verderf te zaaien. Om zulke ervaringen beter uit de verf te laten komen, biedt Thrustmaster een mooi product: de T.Flight Full Kit X. Dit geeft je het gevoel in een cockpit te zitten en daarmee kan je op realistische wijze je vliegvoertuig besturen. Hoe deze ervaring in de praktijk is, vertellen we je in deze review.

Iets lelijks toch aantrekkelijk maken

Als je eens een blik werpt op hoe een cockpit er van binnen uitziet, is het niet moeders mooiste te noemen. Talloze knopjes en schermpjes waar een leek geen reet van snapt, enkel paniek waar je als eerste naar moet kijken. Zo uitgebreid is de T.Flight Full Kit X gelukkig niet. In het pakket vind je de gashendel en de stuurpook (T.Flight HOTAS One) die met elkaar verbonden zijn middels een kabel. Je hebt de mogelijkheid om deze twee onderdelen aan elkaar te bevestigen of van elkaar af te positioneren. Als derde en laatste onderdeel vind je ook pedalen (de TFRP T.Flight Rudder Pedals) in de doos. Deze koppel je weer aan de stuurpook met een specifieke kabel. De hele set verbind je vervolgens met een USB-A kabel vanuit de stuurpook aan je Xbox Series X|S, Xbox One of pc.

Hier komt gelijk een groot nadeel om de hoek kijken, de 1,5 meter lange USB-A kabel is simpelweg veel te kort om in een woonkamer opstelling te gebruiken. Zo merk je al snel dat de flight stick meer bedoeld is voor een pc-opstelling. Zeker nu Microsoft Flight Simulator gewoon te spelen is op een console, is het een rare overweging geweest om er zo’n korte kabel aan te bevestigen. Dit terwijl de kabel vanuit de Rudder weer (te) lang is. Qua design over de T.Flight Full Kit X kunnen we voor de rest eigenlijk kort zijn, het is vrij rechttoe rechtaan te noemen. Geheel zwart met een paar witte strepen. Niet per se een schouwspel qua schoonheid, maar het ziet er degelijk en verzorgd uit op je tafel of bureau.

Feedback kon iets beter

Om verder te gaan over de vormgeving, de flight stick is ergonomisch fijn te noemen. De stuurpook is robuust, maar door zijn ergonomie erg prettig om te gebruiken in verschillende vlieggames. Ditzelfde geldt voor de gashendel (throttle) die als gegoten in je hand zit. Er zijn echter wel een paar kanttekeningen bij de T.Flight Full Kit X. De stuurpook is erg gevoelig en registreert elke minuscule beweging, terwijl alles wat losjes aanvoelt qua feedback. Aan de onderkant van de stuurpook kan je de weerstand aanpassen door middel van een draaiknop. Het verschil tussen het losser of vaster maker van dit onderdeel heeft echter maar minimale invloed op de daadwerkelijke weerstand tijdens het spelen. Het was fijner geweest als er wat meer weerstand ingesteld kon worden, want nu voelt deze optie vrij nutteloos aan.

Ook de gashendel mocht iets wat meer feedback geven, voor een meer realistische ervaring. Hoewel dit allemaal nog te overzien valt, is de Rudder een ramp. Dit onderdeel is simpelweg veel te los en geeft je een ‘Bambi op het ijs’ ervaring door het S.M.A.R.T. slide rail systeem, waardoor het kan bewegen. Het is veel te soepel en er is ook niks aan te veranderen. Het is eigenlijk ook het extra onderdeel wat het pakket ‘Full Kit’ maakt, en juist dit hebben we het meest achterwege gelaten bij gebruik. Meer stroefheid in de Rudder had het een meer nuttig onderdeel gemaakt, want nu levert het vooral ergernis op in plaats van dat het je vliegervaring bevordert. Qua knoppen en de feedback daarvan is het voor de rest dik in orde. Ace Combat 7 is bijvoorbeeld een toffe ervaring en met Microsoft Flight Simulator mist alleen onze piloten pet nog.

Leuke ervaring voor een degelijke prijs

Je Xbox Series X|S herkent de T.Flight Full Kit X meteen, dus het is eigenlijk een kwestie van je game opstarten en vliegen maar. Microsoft Flight Simulator is bij uitstek de perfecte game om alles uit de T.Flight Full Kit X te halen. Op het HOTAS onderdeel vind je een hoop knoppen: een trigger, een POV-knop, een extra knop om raketten mee af te vuren, enzovoort. Je hebt ongeveer 15 knoppen tot je beschikking, allemaal goed geplaatst/toegankelijk op deze set-up. Zo is Ace Combat 7: Skies Unknown met de T.Flight Full Kit X echt een genot om te ervaren. Soepel door de wolken heen vliegen om je vijanden allemaal te voorzien van een raket en bijbehorende boem, het is echt super tof. Vlieggames met de T.Flight Full Kit X spelen is een aanrader voor iedereen die het in huis wil halen. Het kost rond de € 180,-.

Voor deze review is Ace Combat 7: Skies Unknown beschikbaar gesteld door Day One.