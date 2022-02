Chorus is al drie maanden verkrijgbaar, maar Fishlabs wil de game toch weer even onder de aandacht brengen. Dit doen ze door een demo van de semi open wereld shooter beschikbaar te stellen.

Chorus was nu niet bepaald een game waar veel van werd verwacht, maar wist wel degelijk indruk te maken. De ontwikkelaar wil dan ook gamers die nog steeds niet weten of deze titel iets voor hen is, over de streep trekken door middel van een demo.

Deze demo is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series-consoles. Je kan daarvoor in de online shops van de desbetreffende platformen terecht, alsook op Steam.