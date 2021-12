Na onze kerstactie van gisteren, waarbij je Back 4 Blood kunt winnen hebben we vandaag nog een kerstactie! In samenwerking met Deep Silver geven we namelijk het vrij recent uitgebrachte Chorus weg voor de PlayStation 4. Zoals je in onze review hebt kunnen lezen is deze titel zeker de moeite waard, dus we sporen je dan ook aan om mee te doen aan deze actie.

Deze game laat je een mooi avontuur beleven in de setting van een space shooter en hoewel de game niet heel veel aandacht heeft gekregen, is het wel een titel van kwaliteit. Mocht jij nu heel erg benieuwd zijn naar Chorus, dan zit je hier goed op tweede kerstdag.

We houden het ook nu weer lekker simpel en dat betekent dat je enkel een reactie hieronder achter hoeft te laten om kans te maken op een PS4-versie van Chorus. Je hebt hiervoor tot morgenavond 23:59 uur de tijd en de winnaar zullen we begin 2022 per mail benaderen.