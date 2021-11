Space-shooters hebben we dit najaar niet veel gezien, maar gelukkig brengt Chorus daar binnenkort verandering in. Fishlabs heeft met Chorus een filmachtige singleplayer ervaring in handen, waarin je als Nara en haar AI ruimteschip Forsaken heel wat vijandige voertuigen zal moeten verwoesten. Je zal talloze ruimtemissies moeten voltooien om het sterrenstelsel veilig te houden en hieronder kan je daar een goed voorbeeld van zien.

In deze video krijg je ongeveer 8 minuten aan gameplay voorgeschoteld, waarin we één van de ruimtemissies zien. Nara moet in deze missie naar Maka Haven reizen om daar het ruimtestation veilig te stellen. In de missie zijn vijanden natuurlijk ook van de partij en deze video geeft een goede indruk van hoe de ruimtegevechten er aan toegaan. Aan het einde van de video zien we ook kort hoe het aanpassen van Forsaken eruitziet en wat je allemaal voor upgrades aan je ruimteschip kan toevoegen.

Chorus is vanaf 3 december beschikbaar.